CENTROTEC Sustainable AG: CENTROTEC bestätigt nach planmäßigem Quartalsergebnis die Gesamtjahresprognose DGAP-News: CENTROTEC Sustainable AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung CENTROTEC Sustainable AG: CENTROTEC bestätigt nach planmäßigem Quartalsergebnis die Gesamtjahresprognose 14.05.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Brilon, 14. Mai 2018: Die CENTROTEC Sustainable AG, Brilon, erzielte im ersten Quartal des Jahres 2018 eine auf den Zuwächsen in den Segmenten Gas Flue Systems und Medical Technology & Engineering Plastics basierende Umsatzsteigerung von 1,5% auf 139,4 Mio. EUR (Vorjahr 137,3 Mio. EUR). Das operative Konzern-Ergebnis (EBIT) lag mit 3,8 Mio. EUR auf Vorjahresniveau. Das Ergebnis je Aktie (EPS) belief sich auf 0,05 EUR (Vorjahr 0,08 EUR). CENTROTEC erwartet für das Geschäftsjahr 2018 ein weiteres organisches Umsatzwachstum auf 600 bis 620 Mio. EUR. Die in den letzten Jahren umgesetzten strategischen Maßnahmen zur nachhaltigen Ausweitung, vornehmlich des internationalen, Geschäftsvolumens werden auch im laufenden Geschäftsjahr fortgesetzt. Darüber hinaus wurde ein Vertriebssteigerungsprogramm zur Stärkung des deutschen Heizungsgeschäfts gestartet. Demgegenüber zeichnet sich von den Entwicklungen auf den Rohmaterialmärkten für 2018 tendenziell eine leichte Ergebnisbelastung ab. Insgesamt wird ein gegenüber dem Vorjahr leicht höheres operatives Ergebnis (EBIT) von 30 bis 32 Mio. EUR erwartet. CENTROTEC Sustainable AG Die CENTROTEC Sustainable AG ist über Tochtergesellschaften und Vertriebspartner in rund 50 Ländern vertreten. Zu den wichtigsten Konzerngesellschaften gehören Wolf, Brink Climate Systems und Ned Air, die sich im Segment Climate Systems auf Heizungs- Klima- und Lüftungstechnik, darunter Solarthermie-Systeme, BHKW und Wohnungslüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung spezialisiert haben sowie Ubbink und Centrotherm, bei denen im Segment Gas Flue Systems der Fokus auf Abgas- und Luftführungssysteme liegt. CENTROTEC ist damit der einzige börsennotierte Komplettanbieter für Heiz- und Klimatechnik sowie Solarthermie und Energiesparlösungen im Gebäude in Europa. CENTROTEC Sustainable AG, Am Patbergschen Dorn 9, D-59929 Brilon ISIN: DE0005407506, WKN: 540750, Heimatbörse: Frankfurt/ Main; Indizes: Prime All Share, Prime Industrial Kontakt: Für weitere Informationen wenden Sie sich an: CENTROTEC Sustainable AG, Carsten Vogt, Tel.: +49 (0) 2961 96631-103 oder MetaCom GmbH, Georg Biekehör, Tel.: +49 (0) 6181 982 80-30 14.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CENTROTEC Sustainable AG Am Patbergschen Dorn 9 59929 Brilon Deutschland Telefon: +49 (0)2961 96631-0 Fax: +49 (0)2961 96631-100 E-Mail: ir@centrotec.de Internet: www.centrotec.de ISIN: DE0005407506 WKN: 540750 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 685183 14.05.2018

