ORIOR GRUPPE

MEDIENMITTEILUNG

Zürich, 14. Mai 2018

Endergebnis des Angebots der ORIOR Menu AG, eineGesellschaft der ORIOR Gruppe, für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Thurella AG

Die ORIOR Menu AG («Anbieterin») veröffentlichte am 26. März 2018 ein Kaufangebot («Angebot») für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Thurella AG mit einem Nennwert von je CHF 50.00 («Namenaktien»). Der Angebotspreis pro Namenaktie beträgt netto CHF 148.00 in bar (der ursprüngliche Angebotspreis von CHF 150.00 wurde um die Barausschüttung der Thurella AG von CHF 2.00 je Namenaktie reduziert, welche am 2. Mai 2018 ausgezahlt wurde).

Bis zum Ablauf der Nachfrist am 11. Mai 2018, 16:00 Uhr wurden der Anbieterin 134'095 Namenaktien angedient. Dies entspricht 95.06% aller Namenaktien, auf die sich das Angebot bezieht. Unter Einbezug der durch die Anbieterin unter den bedingten Aktienkaufverträgen mit den Hauptaktionären der Thurella AG zu erwerbenden 265'375 Namenaktien und der durch die Thurella AG oder ihren Tochtergesellschaften gehaltenen 920 eigenen Namenaktien beläuft sich die Beteiligungsquote der Anbieterin bei Ablauf der Nachfrist auf 98.29% aller ausgegebenen Namenaktien und Stimmrechte der Thurella AG.

Die Auszahlung des Angebotspreises für die während der Angebotsfrist und der Nachfrist gültig angedienten Namenaktien erfolgt am 17. Mai 2018.

Wie im Angebotsprospekt in Abschnitt C.7 erwähnt, soll in einem weiteren Schritt eine Barabfindungsfusion durchgeführt werden. Damit würde die Thurella AG infolge Absorptionsfusion vollständig in die ORIOR Gruppe integriert und die verbleibenden Aktionäre erhalten eine Entschädigung in bar.

Zusätzliche Informationen

Der Angebotsprospekt vom 23. März 2018 ist unter www.orior.ch/de/investor-relations/angebotsprospekt-thurella/ (http://www.orior.ch/de/investor-relations/angebotsprospekt-thurella/) abrufbar.

Kontakt

Milena Mathiuet, Leiterin Corporate Communications & IR

Telefon +41 44 308 65 13, E-Mail: investors@orior.ch