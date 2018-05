Die US-Bank JPMorgan hat die Papiere von Reckitt Benckiser in die "Analyst Focus List" aufgenommen. Analystin Celine Pannuti blieb in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie nach den Zwischenberichten der Konsumgüter- und Nahrungsmittelhersteller bei ihrer Einstufung mit "Overweight" mit einem Kursziel von 7000 Pence. Das erste Quartal zeuge insgesamt von einer Umsatzbelebung, schrieb die Expertin./ag/edh Datum der Analyse: 11.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2018-05-14/08:20

ISIN: GB00B24CGK77