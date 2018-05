Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Henkel von 133 auf 131 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Sparte "Beauty Care" mache zwar weniger als 20 Prozent des Umsatzes aus, drücke aber weiterhin auf die Stimmung für die Aktien des Konsumgüterkonzerns, schrieb Analyst James Targett in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei entwickele sich das Kerngeschäft mit Haarkosmetika mindestens so gut wie das der Wettbewerber./la/zb Datum der Analyse: 11.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2018-05-14/08:20

ISIN: DE0006048432