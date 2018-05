Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hochtief nach Zahlen zum ersten Quartal von 162 auf 164 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Baukonzern sei gut in ein sehr vielversprechendes Jahr gestartet, schrieb Analystin Saravana Bala in einer am Montag vorliegenden Studie. So habe der Reingewinn die Markterwartungen übertroffen. Gleichwohl seien die Aktien auf dem gegenwärtigen Kursniveau fair bewertet./la/ag Datum der Analyse: 11.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2018-05-14/08:21

ISIN: DE0006070006