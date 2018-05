Die Experten der Investmentbank Bernstein sehen kurzfristig Chancen für die Aktien der stark auf Kurzstreckenflüge fokussierten Airlines - wie Easyjet , Ryanair oder Wizz . Sie dürften im Sommer höhere Preise durchsetzen können, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet bei den Zwischenberichten am 15. Mai von Easyjet und am 21. Mai von Ryanair mit positiven Nachrichten für die Entwicklung der Durchschnittsumsätze je Sitz und guten Signalen für das zweite Halbjahr./ag/la

ISIN IE00BYTBXV33 GB00B7KR2P84 JE00BN574F90

AXC0072 2018-05-14/08:22