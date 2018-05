Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump will sich für den von US-Strafmaßnahmen betroffenen chinesischen Telekommunikationsriesen ZTE einsetzen. Gemeinsam mit Chinas Staatschef Xi Jinping setze er sich dafür ein, dass ZTE "schnell wieder ins Geschäft" komme", schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. In China seien bereits zu viele Arbeitsplätze verloren gegangen. Das US-Handelsministerium sei angewiesen worden, einen Rettungsplan vorzulegen. ZTE hatte zuletzt mitgeteilt, es habe seinen Betrieb weitgehend einstellen müssen, nachdem Washington die Zulieferung wichtiger US-Technologien an das chinesische Unternehmen untersagt hatte. Hintergrund waren Verstöße des Unternehmens gegen Iran- und Nordkorea-Sanktionen. Trumps Ankündigung, ZTE nun helfen zu wollen, stieß in den USA auch auf Kritik. Der Geheimdienstexperte der oppositionellen Demokraten im US-Repräsentantenhaus, Adam Schiff, verwies auf Warnungen der US-Geheimdienste, wonach ZTE-Technologie und ZTE-Handys eine "große Gefahr für die Cyber-Sicherheit" darstellten. Trump solle es "mehr um unsere nationale Sicherheit als um chinesische Jobs" gehen, twitterte Schiff.

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.739,40 +0,37% Nikkei-225 22.872,57 +0,50% Hang-Seng-Index 31.460,80 +1,09% Kospi 2.451,80 -1,05% Shanghai-Composite 3.175,20 +0,38% S&P/ASX 200 6.131,30 +0,25%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien überwiegen zu Wochenbeginn die positiven Vorzeichen. Selbst die Börse im malaysischen Kuala Lumpur hat sich nach anfänglich deutlichen Verlusten in positives Terrain vorgearbeitet. Der Leitindex KLCI liegt 0,5 Prozent im Plus. Nach dem überraschenden Wahlsieg der Opposition am Mittwoch vergangener Woche war der malaysische Aktienmarkt geschlossen geblieben. Beobachter hatten mit Kursturbulenzen nach der Wiederaufnahme des Handels gerechnet. Hinter den Käufen am Montag stünden vorwiegend staatliche einheimische Fonds, heißt es. Gesucht sind in Kuala Lumpur Aktien konsumnaher Unternehmen, die von Spekulationen auf Wirtschaftsstimuli profitieren. Zu den wenigen Verlierern in der Region gehört die Börse in Jakarta, wo die Kurse im Schnitt 0,9 Prozent abgeben. Dort belasten die Terroranschläge auf drei Kirchen vom Wochenende. Zur positiven Stimmung in China trage bei, dass US-Präsident Donald Trump sich für den von US-Strafmaßnahmen betroffenen chinesischen Telekommunikationsriesen ZTE verwenden will. Unter den Einzelwerten gewinnen Shiseido in Tokio über 15 Prozent, nachdem der Kosmetikhersteller mit seinen Geschäftszahlen überzeugt hat. Für die Aktie der Billigfluggesellschaft Air Asia geht es in Kuala Lumpur um 4 Prozent nach unten. CEO und Mitgründer des Unternehmens Tony Fernandes hat nach Meinung der Analysten von CIMB mit seiner Unterstützung der bisherigen Regierung aufs falsche Pferd gesetzt. CIMB stuft die Aktie auf Hold zurück. Die Gesellschaft dürfte überdies in Indonesien und auf den Philippinen wegen der Schwäche der dortigen Währungen und wegen des höheren Ölpreises rote Zahlen schreiben, erwarten die Analysten.

US-NACHBÖRSE

Die Aktien von Tocagen haben am Freitag im nachbörslichen Handel auf nasdaq.com 2,8 Prozent auf 9,00 Dollar verloren. Das Unternehmen hatte über eine "Shelf Registration" bei der US-Börsenaufsicht Kapitalbedarf von bis zu 100 Millionen US-Dollar angekündigt. Yuma Energy brachen nach der Vorlage von Geschäftszahlen um 72,4 Prozent auf 0,312 Dollar ein. Wegen seiner prekären Finanzlage sieht sich das Unternehmen nach "strategischen Alternativen" um.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.831,17 0,37 91,64 0,45 S&P-500 2.727,72 0,17 4,65 2,02 Nasdaq-Comp. 7.402,88 -0,03 -2,09 7,24 Nasdaq-100 6.952,56 -0,16 -10,99 8,69 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 706 Mio 769 Mio Gewinner 1.627 2.126 Verlierer 1.315 838 Unverändert 138 116

Etwas fester - Mit nunmehr sieben Handelstagen im Plus verzeichnete der Dow-Jones-Index die längste Gewinnstrecke in diesem Jahr. Angetrieben wurde der Markt vor allem von den Pharmawerten, die nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump zur Eindämmung von Preiserhöhungen deutlich zulegten. Dazu kamen weiter die überraschend niedrigen Inflationsdaten vom Vortag. Die Entwicklung wurde am Freitag durch die schwächeren Importpreise untermauert. Dagegen traten die geopolitischen Sorgen rund um die Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch die USA in den Hintergrund. Für die Pharmawerte ging es deutlich nach oben. Viele Einzelheiten seien unklar geblieben, hieß es mit Blick auf die Trump-Aussagen. Im Vorfeld hatte es Sorgen hinsichtlich harter Maßnahmen seitens der US-Regierung gegeben. Der Pharma-Subindex im S&P-500 legte um 1,7 Prozent zu. Die Aktie von Merck & Co gewann 2,8 Prozent, CVS Health legten um 3,2 Prozent zu und Express Scripts stiegen um 2,6 Prozent. Nvidia büßten trotz guter Quartalszahlen 2,2 Prozent ein. Hier wurde auf verstärkte Gewinnmitnahmen verwiesen.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,53 1,3 2,52 133,3 5 Jahre 2,84 1,2 2,83 91,4 7 Jahre 2,94 0,5 2,93 69,0 10 Jahre 2,97 0,7 2,96 52,4 30 Jahre 3,10 -0,8 3,11 3,4

Wenig Bewegung gab es am Anleihemarkt, wo die Notierungen leicht nachgaben. Die Rendite der zehnjährigen US-Titel verbesserte sich um 0,7 Basispunkte auf 2,97 Prozent. Teilnehmer verwiesen zur Begründung auf die zuletzt gestiegenen Kurse am Aktienmarkt, welche das Interesse für den "sicheren Hafen" reduzierten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr. 10.15 % YTD EUR/USD 1,1958 +0,1% 1,1947 1,1958 -0,5% EUR/JPY 130,83 +0,2% 130,62 130,83 -3,3% EUR/GBP 0,8819 -0,0% 0,8822 0,8819 -0,8% GBP/USD 1,3560 +0,1% 1,3542 1,3560 +0,3% USD/JPY 109,41 +0,1% 109,30 109,41 -2,8% USD/KRW 1067,96 +0,2% 1067,96 1067,96 k.A. USD/CNY 6,3384 +0,1% 6,3341 6,3384 -2,6% USD/CNH 6,3321 -0,0% 6,3336 6,3321 k.A. USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8496 7,8499 k.A. AUD/USD 0,7548 +0,0% 0,7545 0,7548 -3,5% NZD/USD 0,6953 -0,2% 0,6964 0,6953 k.A. Bitcoin BTC/USD 8.399,09 -3,8% 8.734,81 8.399,09 -38,5%

Der Euro zeigt sich am Morgen etwas befestigt, doch bleibt sein Aufwärtspotenzial begrenzt, wie technische Analysten der ING vermuten. Sie rechnen damit, dass die Gemeinschaftswährung in den Unterstützungsbereich bei 1,1715 bis 1,1620 Dollar fallen könnte. Danach allerdings könnte der Euro zu einer größeren und nachhaltigen Rally ansetzen, so die ING.

Am Freitag hatte der Dollar die Verschnaufpause vom Vortag ausgeweitet, als er wegen niedriger US-Teuerungsdaten unter Druck gekommen war. Der Euro rückte im Gegenzug in der Spitze bis auf 1,1969 Dollar vor. Im späten US-Handel notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1943 Dollar. Marktteilnehmer bezweifeln jedoch, dass die Schwächephase des Greenback längere Zeit anhält. Vor dem Hintergrund des weiter steigenden Zinsniveaus in den USA dürfte die US-Devise auch weiterhin auf Interesse stoßen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,46 70,70 -0,3% -0,24 +17,3% Brent/ICE 76,72 77,12 -0,5% -0,40 +17,6%

Die Ölpreise verzeichneten nach der jüngsten Rally, die sie auf den höchsten Stand seit rund dreieinhalb Jahren geführt hat, leichte Gewinnmitnahmen. Der jüngste Aufwärtsimpuls kam dabei von der Aufkündigung des Iran-Atomabkommens durch die USA. Das zu erwartende geringere Angebot aus dem Iran könnte allerdings die Opec dazu verleiten, ihre preisstützenden Maßnahmen aufzuweichen. Die Gruppe wird sich im Juni treffen. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel zum US-Settlement um 0,9 Prozent auf 70,70 Dollar, für Brent ging es um 0,5 Prozent auf 77,12 Dollar abwärts.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.320,21 1.318,35 +0,1% +1,87 +1,3% Silber (Spot) 16,72 16,66 +0,4% +0,06 -1,3% Platin (Spot) 924,75 922,60 +0,2% +2,15 -0,5% Kupfer-Future 3,11 3,10 +0,2% +0,01 -6,4%

Der Goldpreis konnte zwischenzeitliche Gewinne nicht behaupten und schloss zum US-Settlement mit einem leichten Minus von 0,1 Prozent bei 1.321 Dollar je Feinunze. "Der Goldpreis spiegelt weiterhin die Entwicklung des Dollars wider", sagte Analyst Adrian Ash von BullionVault. Für die Woche steht für das Edelmetall immerhin ein Plus von 0,5 Prozent zu Buche.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

ATOMSTREIT NORDKOREA

Nordkorea will sein Atomtestgelände vor dem geplanten Gipfel mit den USA zerstören. Die Anlage in Punggye Ri soll zwischen dem 23. und 25. Mai vor den Augen ausländischer Journalisten gesprengt werden und dann dauerhaft geschlossen bleiben, meldete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA.

ATOMABKOMMEN IRAN

