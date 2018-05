flatex Morning-news Silber

In den letzten Handelstagen hat der Silberpreis leicht zulegen können und ist jetzt wieder an einem wichtigen Widerstand bei rund 16,75 US-Dollar angekommen. Hier verläuft die 200-Tage-Linie, an welcher der Kurs im Jahresverlauf sehr oft wieder nach unten abgedreht hat.

Damit ist ein Long-Signal erst bei Kurses oberhalb dieses Niveaus auszumachen. Zwischen 17,30 und 17,70 US-Dollar würde dann die nächste Widerstandszone auf den Silberpreis warten. Dreht der Kurs dagegen wieder einmal am 200-Tage-Durchschnitt nach unten, dann wird wohl erneut der Unterstützungsbereich zwischen 16,20 und 16,00 US-Dollar angepeilt.

flatex-select

Long: DE000MF1JV02 Morgan Stanley Faktor 2 GSCI Silber

Short: DE000MF0QCL7 Morgan Stanley Faktor 2 GSCI Silber

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/