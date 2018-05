Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Imperial Brands von 3765 auf 3450 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die aktuelle Bewertung der Aktien impliziere eine sehr pessimistische Einschätzung der generellen Wettbewerbsfähigkeit des Tabakkonzerns, schrieb Analyst Jonathan Leinster in einer am Montag vorliegenden Studie. Insofern seien die Papiere unterbewertet, zumal Chancen und Risiken in einem ausgewogenen Verhältnis stünden./la/ag Datum der Analyse: 11.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2018-05-14/08:36

ISIN: GB0004544929