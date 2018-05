Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stratec nach Zahlen zum ersten Quartal von 59,00 auf 68,40 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Diagnostikspezialist sei zwar schwach in das Jahr gestartet, allerdings gebe es keinen Grund zu besonderer Sorge, schrieb Analyst Michael Ruzic-Gauthier in einer am Montag vorliegenden Studie. So seien die Wachstumstreiber weiter intakt und die Aussichten für das Geschäft in Asien verbesserten sich. Das höhere Kursziel resultiere unter anderem aus der Verschiebung des Bewertungshorizontes in die Zukunft. Zudem berücksichtigte Ruzic-Gauthier nun einen günstigeren Steuersatz./la/ag Datum der Analyse: 11.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2018-05-14/08:36

ISIN: DE000STRA555