Die Bitcoin Group SE (ISIN: DE000A1TNV91) hat das Geschäftsjahr 2017 mit Rekordwerten bei Umsatz und Ergebnis abgeschlossen. Im Wesentlichen profitierte das Unternehmen von der starken Nachfrage nach Bitcoin und anderen Kryptowährungen.

Mit Bitcoin.de, Deutschlands einzigem regulierten Marktplatz für digitale Währungen, der von der 100%igen Tochtergesellschaft Bitcoin Deutschland AG betrieben wird, verfügt der Konzern über ein klares Alleinstellungsmerkmal in der Branche. So schlug sich die Nachfrage nach Kryptowährungen gleichzeitig in einem hohen Zuspruch für die innovativen Tradingservices von Bitcoin.de nieder. Per Ende Dezember 2017 verzeichnete die Handelsplattform 667.000 Kunden (aktuell über 745.000). Vor Jahresfrist betrug die Kundenanzahl noch 356.000. Monatlich fanden somit durchschnittlich 26.000 Neukunden den Weg zu Bitcoin.de. Damit konnte das Ziel von 480.000 Kunden klar übertroffen werden.

Der Anstieg der Nutzerzahlen mündete erfreulicherweise in einer ebenso dynamischen Zunahme des Handelsvolumens. Mit rund EUR 1,2 Mrd. lag es deutlich über der Prognose von rund EUR 1 Mrd. - allein für die Kryptowährung Bitcoin. Das Handelsvolumen für die neu im dritten Quartal 2017 in den Handel aufgenommenen Kryptowährungen Bitcoin Cash (BCH) und Ethereum (ETH) betrug rund EUR 250 Mio. Als förderlich erwies sich dabei der starke ...

