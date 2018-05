The following instruments on XETRA do have their first trading day 14.05.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.05.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1821498612 SKAND.ENSK. 18/21MTN REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1821814982 FORD MOTOR CRED.18/23 FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1821828776 DAIMLER INTL FIN.18/21MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1821830160 BP CAPITAL MKTS 18/23 MTN BD02 BON USD N

CA CBS XFRA AU0000010324 PLUS CONNECT LTD EQ00 EQU EUR N

CA 20Q XFRA BMG069741020 AURANIA RES CAD R.S. EQ00 EQU EUR N

CA 4XA XFRA CA01479Q1028 ALEXANDRA CAPITAL EQ00 EQU EUR N

CA 5IV1 XFRA CA44974L1031 IMV INC. EQ00 EQU EUR N

CA NUVN XFRA DE000A2LQ9P9 NORATIS AG INH. O.N. NEUE EQ00 EQU EUR N

CA LESE XFRA LU1792117340 MUL-LYX.MSCI EMU ESG TL.A EQ00 EQU EUR Y

CA RLXA XFRA GB00BZ1MJW42 POLEMOS PLC LS-,01 EQ01 EQU EUR N

CA LESU XFRA LU1792117696 MUL-LYX.MSCI USA ESG TL.A EQ01 EQU EUR Y

CA LESW XFRA LU1792117779 MUL-LYX.MSCI WL.ESG T.L.A EQ01 EQU EUR Y

CA BTH1 XFRA US0909112072 BIOLASE INC. DL -,001 EQ01 EQU EUR N

CA 0E03 XFRA US28413L1052 ELAH HOLDINGS INC. DL-,01 EQ01 EQU EUR N