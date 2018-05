FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 15.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.05.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

UIGM XFRA DE000A0NEBD5 GSP AKTIV PORTFOLIO UI 0.410 EUR

EXHD XFRA DE0006289499 I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF 0.450 EUR

EXHC XFRA DE0006289481 I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF 0.300 EUR

EXHB XFRA DE0006289473 I.EB.R.G.G.1.5-2.5Y U.ETF 0.254 EUR

EXHA XFRA DE0006289465 ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF 0.339 EUR

MDH XFRA US5526761086 M.D.C. HLDGS DL -,01 0.251 EUR

BTG4 XFRA DE0005229942 BERTELSMANN GEN.2001 15.000 %

BTG XFRA DE0005229900 BERTELSMANN GENSCH. 8.730 %

DHU XFRA BMG0585R1060 ASSURED GUARANTY DL-,01 0.134 EUR

NAL XFRA AU000000NAB4 NATL AUSTR. BK 0.627 EUR

13B XFRA BE0974268972 BPOST S.A. COMPARTMENT A 0.250 EUR

XFRA GB00BYWLR183 AUDLEY FDG 16/36 MTN 0.000 %

I93A XFRA TH1027010R10 INDORAMA VENT.-NVDR- BA 1 0.014 EUR

134 XFRA NGSEPLAT0008 SEPLAT PE.DE.(DI) NA-,50 0.042 EUR

WXI1 XFRA DE0005896922 V/A STIFTUNGSFONDS UI 0.750 EUR

MBE XFRA US60740F1057 MOBILE MINI INC. DL-,01 0.209 EUR

E07 XFRA PLEURCH00011 EUROCASH S.A. CL.A ZY 1 0.172 EUR

SDP XFRA US8660821005 SUMMIT HOTEL PROP. DL-,01 0.151 EUR

EB51 XFRA KYG312371290 ESSEX BIO-TECHNOL.(1000) 0.003 EUR

XFRA GB00BYWLQZ51 AUDLEY FDG 16/36 MTN 0.000 %

XFRA GB00BYWLR290 AUDLEY FDG 16/36 MTN 0.000 %

GGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.020 EUR

UI51 XFRA CA94106B1013 WASTE CONNECTIONS 0.117 EUR

G8O2 XFRA CA73106R1001 POLARIS INFRASTRUCT. 0.126 EUR

XFRA US726503AE55 PLAINS A.PIPE. 17/UND.FLR 25.644 EUR

0B2 XFRA AT0000BAWAG2 BAWAG GROUP AG 0.583 EUR