FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.05.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 15.05.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.05.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

HOO XFRA KYG4412G1010 HERBALIFE NUTR.LTD.DL-002

D2J XFRA CH0023405456 DUFRY AG NAM. SF 5

IMO XFRA AT0000809058 IMMOFINANZ AG INH.

WFU XFRA BMG2163L1054 CHINA TON.INT.FI.HD-,0033