Das Biotechunternehmen Medigene baut seine Partnerschaft mit dem Anbieter von Gen- und Zelltherapien Bluebird Bio in der Krebs-Immuntherapie aus. Die Zahl der Projekte mit T-Zell-Rezeptoren (TCRs) werde sich von vier auf sechs erhöhen, teilte die im TecDax notierte Gesellschaft am Montag in Planegg mit. Im Gegenzug erhalte Medigene von Bluebird eine zusätzliche Vorabzahlung von acht Millionen US-Dollar. Zudem würden dem Unternehmen zusätzliche Kosten für Forschung und Entwicklung proportional zum erweiterten Umfang der Zusammenarbeit erstattet. Die Aktie legte im frühen Handel um mehr als vier Prozent zu.

Bei erfolgreicher Entwicklung und Vermarktung über mehrere Indikationen und Märkte winkten Medigene pro TCR-Programm bis zu 250 Millionen Dollar an Meilensteinzahlungen, hieß es weiter. Diese kämen zu den Lizenzgebühren hinzu. Das Unternehmen aus Planegg rechnet mit einer zusätzlichen Zahlung in Höhe von eine Million Dollar aus dem ersten Gemeinschaftsprojekt.

Die Prognose zum Barmittelverbrauch verbesserte Medigene für das Gesamtjahr. Das Unternehmen erwartet nun, dass dieser 2018 bei 16 bis 19 Millionen Euro liegen wird und nicht wie zuvor gedacht bei 21 bis 25 Millionen Euro./mne/she

ISIN DE000A1X3W00

AXC0094 2018-05-14/09:10