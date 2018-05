Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Alstom nach dem Verkauf der Energiesparte an den US-Industriekonzern General Electric von 40 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Stettler blickte in einer am Montag vorliegenden Studie noch zuversichtlicher auf die anstehende Zug-Allianz des französisches Elektrokonzerns mit Siemens, zumal Siemens Mobility erneut sehr solide Geschäftszahlen präsentiert habe./la/ag Datum der Analyse: 14.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2018-05-14/09:31

ISIN: FR0010220475