Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sanofi vor der internationalen Krebskonferenz Asco von 72 auf 71 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Bewertungen für sämtliche Pharmawerte nun aktualisiert, schrieb Analyst Ian Hilliker in einer am Montag vorliegenden weltweiten Branchenstudie. Roche bleibe sein "Top Pick", gefolgt von Novartis und dann Bayer. Bei Sanofi dagegen hob er unter anderem hervor, dass die Franzosen zur jüngsten Zahlenvorlage weiter über Preisdruck bei Insulin berichtet hätten, der zudem nicht so schnell abebben dürfte./ck/la Datum der Analyse: 14.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2018-05-14/09:43

ISIN: FR0000120578