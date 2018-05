Düsseldorf - Mit einer geringen Handelsspanne von weniger als 70 Punkten pendelte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Freitag um die runde Marke von 13.000 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Die Bewegungsarmut schlage sich in dem ausgeprägten "inside day" nieder, d.

Den vollständigen Artikel lesen ...