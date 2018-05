BERLIN (Dow Jones)--Die privaten Wachdienste stehen nach einem Bericht vor einer gesetzlichen Neuordnung. Laut Wirtschaftsministerium laufen derzeit "die Überlegungen", um den Plan der großen Koalition umzusetzen, die Sicherheitsstandards in einem eigenständigen Gesetz zu regeln, meldete die Funke Mediengruppe.

Für den Präsidenten des Bundesverbandes der Sicherheitswirtschaft (BDSW), Gregor Lehnert, wäre allerdings eine Zuständigkeitsverlagerung vom Wirtschafts- ins Innenministerium "sinnvoll", sagte er den Zeitungen der Gruppe. So würden es auch alle anderen EU-Staaten mit Ausnahme Österreichs handhaben.

Dafür spreche die Nähe zu den Aufgaben Sicherheit und Gefahrenabwehr und damit zum Innenministerium. "Wir arbeiten an der Nahtstelle zur Polizei", betonte er. "Wir brauchen eine Regelung in einem Sektorengesetz, nicht in der Gewerbeordnung", forderte Lehnert.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 14, 2018 03:33 ET (07:33 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.