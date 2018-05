Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Airbus anlässlich des angekündigten Abschieds des Finanzchefs im Frühjahr 2019 auf "Buy" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen. Harald Wilhelm sei ein Verfechter der Fokussierung auf Barmittelzufluss und Ausschüttungen an die Kapitalausschüttungen, schrieb Analyst Chris Hallam in einer ersten Reaktion am Montag. Diese Punkte dürften also für die Anleger von zentraler Bedeutung sein./ag/la Datum der Analyse: 14.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2018-05-14/10:03

ISIN: NL0000235190