Hiab, ein Teil von Cargotec, hat die aktualisierte leichte Baureihe seiner HIAB-Ladekrane, mit einer Kapazität von 4 bis 11 Tonnenmetern, vorgestellt. Dieses Spektrum an HIAB Ladekranen kombiniert Stärke und Zuverlässigkeit mit einfacher Bedienbarkeit. Vier Optionen für Fernsteuerung und manuelle Steuersysteme sorgen dafür, dass der Kunde unter den Systemen auswählen kann, welche genau dem beim Umgang mit einem Kran erforderlichen Präzisionslevel entsprechen.

Als wir mit der Entwicklung dieser Reihe von HIAB-Ladekranen begannen, wollten wir sicherstellen, dass die aktualisierte Ausrüstung den Bedienern die Arbeit erleichtern, die gewohnte Sicherheit beibehalten und die Effizienz steigern würde, weil wir wissen, dass das die Prioritäten der Kunden bei der Wahl eines Ladekrans sind. Das einzigartige X-4 SPACE System in den Leichtkranen ermöglicht es dem Bediener, den Kran einfach und mit nun noch schnelleren Ladegeschwindigkeiten zu handhaben" sagt Jan Vink, Director, Light Range Loader Cranes, Hiab.

Weil die HIAB-Leichtkrane aus haltbarem, hochfestem Stahl gefertigt sind, kombinieren sie niedriges Eigengewicht und hohe Hubleistung. Ein externes Display liefert darüber hinaus einen besseren Überblick über den aktiven Kran und den Servicestatus. Abhängig vom gewählten Steuersystem sind mehrere Funktionen verfügbar, um die Kapazität, Haltbarkeit, Flexibilität sowie Sicherheit der HIAB Krane zu verbessern. Zu diesen Funktionen zählen ein halbautomatisches Einklappsystem, das Last-Stabilisierungs-System und mehrere Fernsteuerungssysteme.

"Um unnötige Stillstandszeiten im Betrieb unserer Endkunden zu vermeiden, wurden HIAB Krane der leichten Klasse speziell für eine einfachere alltägliche Wartung entwickelt. Die wichtigsten Teile und Komponenten, die regelmäßig gewartet werden müssen, sind gut zugänglich. Ein gutes Beispiel ist der integrierte Öltank im Kransockel, der ohne den Umbau von Fahrzeugkomponenten installiert und schneller und einfacher erreicht werden kann. Die neuen Modelle sind zudem mit verschiedenen Wahlmöglichkeiten konfigurierbar, um eine einfache Montage auf dem LKW-Chassis zu ermöglichen. Die gesamte Installation wurde auf ein geringstmögliches Gesamtgewicht ausgelegt", so Vink weiter.

Für seine Leichtkrane bietet Hiab eine, auf dem Markt einzigartige, Garantie über zwei Jahre, sowie eine Fünfjahresgarantie auf die Stahlkonstruktion - so wie bei allen anderen HIAB Ladekranen auch. "Die dauerhaft zuverlässige Leistung und die Produktivität der HIAB Krane wird über das Angebot (https://www.hiab.com/en/company/services-solutions/hiab-services/) unseres ausgedehnten Servicenetzwerks gewährleistet, sagt Vink.

"Bei Hiab setzen wir die Standards für die Ladekranbranche. Wir wollen die Ladekranmarke Nr. 1 und Partner unserer Kunden sein, indem wir die besten Lösungen auf dem Markt bieten. In den vergangenen zwei Jahren haben wir erfolgreich sowohl unsere Reihe von mittelgroßen Kranen, als nun auch die Krane der Leichtgewichtsklasse aktualisiert. Die positiven Rückmeldungen unserer Kunden zeigen uns, dass wir mit unserer Entwicklungsarbeit auf dem richtigen Weg sind", so das Fazit von Joakim Andersson, Senior Vice President, Loader Cranes, Hiab.

