Der Spezialist für berührungslose optische Messtechnik, die m-u-t AG, setzt ihren Erfolgskurs fort. Nachdem das Unternehmen vorläufigen Zahlen zufolge im letzten Jahr den Umsatz um 11 % auf 60,7 Mio. Euro erhöht und die EBIT-Marge von 13 % auf 15 % verbessert hat, sorgte Anfang Mai eine weitere Übernahme für Begeisterung an der Börse, die sich in einem Kursanstieg um fast ein Viertel niederschlug. Bei der Übernahme handelt es sich um den Erwerb von 75% an der Spectral Engines Oy aus Helsinki. Das Unternehmen verfügt über eine eigene innovative Technologie, um extrem miniaturisierte und kostengünstige Spektralsensoren herzustellen. Diese Basistechnologie wird zudem mit einer cloud-basierten Datenverarbeitung sowie mit einer Plattform für Machine-Learning kombiniert, ...

