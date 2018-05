TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien haben zu Wochenbeginn die positiven Vorzeichen überwogen. Selbst die Börse im malaysischen Kuala Lumpur arbeitete sich nach anfänglich deutlichen Verlusten in positives Terrain vor. Der Leitindex KLCI stieg um 1,1 Prozent. Nach dem überraschenden Wahlsieg der Opposition am Mittwoch vergangener Woche war der malaysische Aktienmarkt am Donnerstag und Freitag geschlossen geblieben. Beobachter hatten mit Kursturbulenzen nach der Wiederaufnahme des Handels gerechnet. Hinter den Käufen am Montag stünden vorwiegend staatliche einheimische Fonds, hieß es.

Gesucht waren in Kuala Lumpur Aktien konsumnaher Unternehmen, die von Spekulationen auf Wirtschaftsstimuli profitierten. Die neue Regierung hat unter anderem versprochen, die Steuer auf Waren und Dienstleistungen abzuschaffen, die Subventionen auf Kraftstoffe zu erhöhen und die Mindestlöhne anzuheben. Dass die Ratingagentur Moody's die Wahlversprechen als potenziell negativ für die Bonität des Landes ansieht, störte die Anleger zunächst nicht. Verkauft wurden dagegen Aktien von Bauunternehmen, die von Aufträgen der Vorgängerregierung profitiert hatten. Die neue Führung des Landes plant eine Reform der Branche und erwägt, einige Aufträge zu stornieren. CIMB Research hat daher den Sektor auf "Underweight" von "Overweight" abgestuft.

Zu den wenigen Verlierern in der Region gehörte die Börse in Jakarta, wo die Kurse im Schnitt 0,7 Prozent abgaben. Dort belasteten die Terroranschläge auf drei Kirchen vom Wochenende.

In Tokio gewann der Nikkei-225-Index derweil 0,5 Prozent auf 22.866 Punkte. In China legte der Schanghai-Composite-Index um 0,3 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index in Hongkong rückte im späten Handel um 1,1 Prozent vor. Marktteilnehmer verwiesen auf die bevorstehende Bekanntgabe der MSCI-Indexüberprüfung. Dabei geht es auch um die Aufnahme chinesischer A-Aktien in die globalen MSCI-Indizes.

Trump-Aussagen zu ZTE stützen in China

Zur positiven Stimmung in China habe ebenfalls beigetragen, dass US-Präsident Donald Trump sich für den von US-Strafmaßnahmen betroffenen chinesischen Telekommunikationsriesen ZTE verwenden will. ZTE hatte zuletzt mitgeteilt, es habe seinen Betrieb weitgehend einstellen müssen, nachdem Washington die Zulieferung wichtiger US-Technologien an das chinesische Unternehmen untersagt hatte. Hintergrund waren Verstöße des Unternehmens gegen Iran- und Nordkorea-Sanktionen. Die ZTE-Aktie ist schon seit einigen Wochen vom Handel ausgesetzt. Dafür profitierte die Aktie von Mobi Development mit einem Kurssprung um etwa 30 Prozent. Der Hersteller von Kommunikationsantennen macht laut Berichten fast die Hälfte seines Umsatzes mit ZTE. Auch Aktien einiger Smartphone-Zulieferer, die ebenfalls unter den Querelen um ZTE gelitten hatten, legten zu. Darunter waren Sunny Optical, die um gut 8 Prozent stiegen.

Die gestiegenene Überlebenschancen des Konkurrenten ZTE drückten in Seoul den Kurs von Schwergewicht Samsung Electronics um 2,3 Prozent. Das Minus der Samsung-Aktie war letztlich auch dafür verantwortlich, dass der Kospi um anderthalb Punkte nachgab.

Unter den Einzelwerten gewannen Shiseido in Tokio über 15 Prozent, nachdem der Kosmetikhersteller mit seinen Geschäftszahlen überzeugt hatte. Für die Aktie der Billigfluggesellschaft Air Asia ging es in Kuala Lumpur um 4,6 Prozent nach unten. CEO und Mitgründer des Unternehmens Tony Fernandes hat nach Meinung der Analysten von CIMB mit seiner Unterstützung der bisherigen Regierung aufs falsche Pferd gesetzt. CIMB stufte die Aktie auf Hold zurück. Die Gesellschaft dürfte überdies in Indonesien und auf den Philippinen wegen der Schwäche der dortigen Währungen und wegen des höheren Ölpreises rote Zahlen schreiben, erwarten die Analysten.

Der Dollar gab zu Wochenbeginn leicht nach, was Devisenhändler mit den schwächeren US-Inflationsdaten der vergangenen Woche erklärten. Der Euro stieg im Gegenzug auf 1,1970 Dollar.

Der schwächere Dollar stützte den Goldpreis, der sich um 0,2 Prozent auf 1.320 Dollar je Feinunze erholte.

Die Ölpreise kamen nach ihrem jüngsten Anstieg am Montag etwas zurück. Brent ermäßigte sich um 0,6 Prozent auf 76,68 Dollar je Barrel, nachdem das Unternehmen Baker Hughes, ein Ausrüster der Erdölindustrie, am Freitag eine Zunahme der "aktiven" Förderanlagen in den USA gemeldet hatte.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.135,30 +0,31% +1,16% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.865,86 +0,47% +0,44% 08:00 Kospi (Seoul) 2.476,11 -0,06% +0,35% 08:00 Schanghai-Comp. 3.174,14 +0,34% -- 09:00 Shenzhen A-Aktien 1.912,09 +0,17% -2,90% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 31.475,74 +1,14% +3,05% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.952,39 +0,86% +2,91% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.566,37 -0,11% +3,96% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.866,03 +1,06% +2,77% 11:00 BSE (Mumbai) 35.624,59 +0,25% +5,36% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr. 10.15 % YTD EUR/USD 1,1971 +0,2% 1,1947 1,1971 -0,4% EUR/JPY 131,12 +0,4% 130,62 131,12 -3,1% EUR/GBP 0,8819 -0,0% 0,8822 0,8819 -0,8% GBP/USD 1,3575 +0,2% 1,3542 1,3575 +0,4% USD/JPY 109,53 +0,2% 109,30 109,53 -2,7% USD/KRW 1068,42 +0,0% 1067,96 1068,42 -- USD/CNY 6,3381 +0,1% 6,3341 6,3381 -2,6% USD/CNH 6,3317 -0,0% 6,3336 6,3317 -- USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8496 7,8499 -- AUD/USD 0,7554 +0,1% 0,7545 0,7554 -- NZD/USD 0,6951 -0,2% 0,6964 0,6951 -- Bitcoin BTC/USD 8.393,18 -3,9% 8.734,81 8.393,18 -38,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,38 70,70 -0,5% -0,32 +17,2% Brent/ICE 76,68 77,12 -0,6% -0,44 +17,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.320,65 1.318,35 +0,2% +2,31 -- Silber (Spot) 16,71 16,66 +0,3% +0,05 -1,3% Platin (Spot) 925,85 922,60 +0,4% +3,25 -- Kupfer-Future 3,11 3,10 +0,3% +0,01 -6,4% ===

