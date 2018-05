LONDON (IT-Times) - Der chinesische Automobil, Batterie- und Energiespeicher-Produzent BYD Company Ltd. will offenbar in Europa durchstarten und auch den Start von Elektroautos vorbereiten. Dazu hat die BYD Company in der vergangenen Woche in London mit dem Arsenal FC eine Kooperation vereinbart. Ziel...

Den vollständigen Artikel lesen ...