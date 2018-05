Mit zunehmenden wirtschaftlichen und geopolitischen Risiken setzen die Anleger weltweit stärker auf Gold. Goldgesicherte ETF erlebten im gerade abgelaufenen April den größten Zufluss seit mehr als einem Jahr.

Zuflüsse in allen großen Märkten

Der Goldpreis bleibt zwar in einer engen Handelsspanne gefangen. Dennoch sind Gold-ETF so beliebt wie seit Anfang 2017 nicht mehr. Im April 2018 flossen diesen Fonds weltweit netto 3,15 Mrd. US-Dollar zu. Die Vehikel fügten dementsprechend rund 72,2 Tonnen an Gold zu ihren Beständen. Insgesamt verwalten alle vom World Gold Council erfassten Goldfonds nun 2.481 Tonnen des Edelmetalls, was etwa 104,8 Mrd. US-Dollar entspricht. Das größte Plus gab es im April in Nordamerika (+3,4%). Europa (+2,8%) und Asien (+2,9%) wiesen ebenfalls signifikante Zuwächse auf. Andere Regionen zeigten zwar ein Minus von -2,9 Prozent. Allerdings stehen sie für weniger als 2 Prozent des Gold-ETF-Marktes. Der größte Gold-ETF bleibt wie gehabt der SPDR Gold Shares mit 870,9 Tonnen Gold. Es folgen der iShares Gold Trust (288,5 Tonnen) und Xetra Gold (178,7 Tonnen).

9. Monat in Folge mit Nettozuflüssen

Die Gold-ETF ...

