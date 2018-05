Der Industriedienstleister Bilfinger hat einen Großauftrag in den USA ergattert. Bilfinger werde Montagearbeiten beim Bau einer Polypropylen-Anlage in Texas für Linde übernehmen, teilte die im SDax notierte Gesellschaft am Montag in Mannheim mit. Das Projektvolumen liege bei insgesamt 675 Millionen US-Dollar (565 Mio Euro). Ein relevanter Anteil davon entfalle auf Bilfinger. Industriekreisen zufolge erhält Bilfinger einen niedrigen dreistelligen Millionen-Betrag. Das Projekt habe eine Laufzeit von zwei Jahren.

Linde baut den Angaben zufolge für die brasilianische Braskem , den größten Hersteller von Polypropylen in den USA, die neue Anlage mit einer jährlichen Kapazität von 450 000 Tonnen in La Porte im US-Bundesstaat Texas./mne/stw

