Original-Research: PNE Wind AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PNE Wind AG

Unternehmen: PNE Wind AG

ISIN: DE000A0JBPG2

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 14.05.2018

Kursziel: 3,80 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 11.04.2017 Heraufstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE WIND AG (ISIN:

DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,80.

Zusammenfassung:

PNE Wind hat Q1-Zahlen berichtet und eine Telefonkonferenz abgehalten. Das

Q1-EBIT von EUR-0,2 Mio. hat unsere Erwartung getroffen. Sowohl die deutschen

als auch die internationalen Windprojekte haben signifikante operative

Fortschritte gemacht. Im April hat das Unternehmen eine EUR50 Mio.-Anleihe

mit einem 4%-Kupon platziert. PNE hat die Guidance für 2018 (EBIT EUR10-16

Mio., EBITDA 20-26 Mio.) bestätigt. Wir halten an unseren Schätzungen für

2018E fest. Das Rating bleibt Kaufen bei einem unveränderten Kursziel von

EUR3,80.

First Berlin Equity Research has published a research update on PNE WIND AG

(ISIN: DE000A0JBPG2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY

rating and maintained his EUR 3.80 price target.

Abstract:

PNE Wind reported Q1 figures and held a conference call. Q1 EBIT of EUR-0.2m

met our expectation. Both German and international wind projects made

significant operational progress. In April, the company placed a EUR50m bond

with a 4% coupon. PNE reiterated 2018 guidance (EBIT EUR10-16m, EBITDA

EUR20-26m). We stick to our 2018 forecasts. The rating remains Buy at an

unchanged price target of EUR3.80.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/16461.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

ISIN DE000A0JBPG2

AXC0146 2018-05-14/10:56