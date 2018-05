Bad Marienberg - In der am 11. Mai 2018 abgehaltenen 25. ordentlichen Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG (ISIN AT0000809058/ WKN 911064), mit Sitz in Wien, FN 114425 y, wurde für das Geschäftsjahr 2017 die Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,07 je dividendenberechtigter Aktie beschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...