Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die ABB-Aktie auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 32 Franken belassen. Der Markt unterschätze das Erholungspotenzial des Elektrotechnikkonzerns in puncto spätzyklischer Investitionen, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Montag vorliegenden Studie. Für die Aktie sieht sie derzeit ein Aufwärtspotenzial von 34 Prozent./edh/ag Datum der Analyse: 11.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2018-05-14/11:43

ISIN: CH0012221716