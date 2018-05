HANNOVER (Dow Jones)--Der Online-Reifenhändler Delticom hat im ersten Quartal die winterliche Witterung im Februar und März zu spüren bekommen. Das Geschäft mit Sommerreifen sei im Gegensatz zum Vorjahr erst im April angelaufen, weshalb der Umsatz in den ersten drei Monaten um 12,6 Prozent auf 110,8 Millionen Euro sank, wie das Unternehmen am Montag in Hannover mitteilte.

Aufgrund der rückläufigen Umsatzentwicklung sei auch das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen hinter dem Vorjahr zurückgeblieben. Das Management rechne damit, den wetterbedingt rückläufigen Umsatz im ersten Quartal in den verbleibenden Wochen bis Ende Mai aufzuholen, hieß es weiter.

Die Prognose für das Gesamtjahr bleibe daher bestehen. Demnach strebe die Delticom-Gruppe für das laufende Gesamtjahr unverändert einen Umsatz von 690 (Vorjahr 668) Millionen Euro und eine Steigerung des Vorsteuergewinns auf rund 14 (1,7) Millionen Euro an.

