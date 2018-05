Die asknet AG (ISIN: DE000A2E3707), Teil des in der Schweiz gelisteten, internationalen Technologie- und Medienunternehmens The Native SA (www.thenative.ch), hat im ersten Quartal 2018 eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung verzeichnet.

In der Business Unit Academics gehörten zu den wichtigsten operativen Entwicklungen die Umsetzung der neuen Vertriebspartnerschaften und der Aufbau eines Partnernetzwerks zur weiteren Internationalisierung der Vertriebswege. Die Partnerschaft mit ANSYS, dem weltweit führenden Anbieter von Simulationssoftware, wurde weiter vertieft und erste größere Lizenzverkäufe an Kunden aus Forschung in Lehre wurden getätigt. Zudem gewann asknet die Ausschreibung des Bundeslandes Sachsen zur Versorgung der Hochschulen des Landes mit Microsoft-Lizenzen. Wie bereits per Pressemitteilung vom 6. April 2018 bekannt gegeben, wurde außerdem in 2018 ein neues Microsoft Office 365-Komplettpaket gestartet. Drei Kunden konnten bereits von dem neuen Service überzeugt werden. Weitere Kunden stehen kurz vor Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung.

Michael Baumann, Leiter der Business Unit Academics: ...

