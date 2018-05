Eine optimistischere Umsatzprognose von HelloFresh hat die Aktien des Versenders von Kochboxen auf den höchsten Stand seit Mitte April getrieben. Zuletzt gewannen sie fast 9 Prozent auf 12,40 Euro. Statt eines Umsatzanstiegs von bis zu 30 Prozent währungsbereinigt rechnet das Unternehmen nun mit bis zu 35 Prozent Umsatzplus.

Besonders gut seien die Geschäfte in den USA gelaufen, schrieb Marcus Diebel von JPMorgan. Der starke Anstieg der Zahl aktiver Kunden dort und ein Umsatz von 180 Millionen Euro "machen sie zum Marktführer", so der Analyst. Insgesamt seien die Aufträge des Unternehmens fast doppelt so stark gestiegen wie von ihm erwartet.

Mitte April waren die Papiere auf unter 12 Euro eingebrochen, belastet von der Platzierung eines Aktienpakets durch den Aktionär Rocket Internet . Anschließend hatten sie weiter nachgegeben und am Freitag mit 11,17 Euro den niedrigsten Kurs seit Januar markiert./bek/she

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A161408

AXC0171 2018-05-14/12:24