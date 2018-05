Frankfurt am Main (ots) -



- Ziel der Helaba Digital sind strategische Beteiligungen an innovativen Unternehmen - Fokus auf FinTechs, RegTechs und PropTechs - Konsequente Fortsetzung der digitalen Agenda der Bank



Die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen gründet mit der Helaba Digital GmbH & Co. KG eine Beteiligungsgesellschaft für digitale Startups. Ziel der Helaba Digital sind strategische Beteiligungen an innovativen Unternehmen, die mit ihren digitalen Lösungen das Geschäftsmodell der Helaba Gruppe aktiv ergänzen und weiterentwickeln sowie die Kernprozesse der Bank optimieren. "Mit der Gründung der Helaba Digital setzten wir unsere digitale Agenda in der Helaba konsequent fort", betont Thomas Groß, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Helaba. "Wir sind überzeugt davon, dass wir gemeinsam mit unseren Kunden von den zahlreichen Innovationen im Markt profitieren können."



Die Helaba ist vor allem in der gewerblichen Immobilienfinanzierung, im Großkundengeschäft, Sparkassengeschäft und Zahlungsverkehr aktiv. Die neue Gesellschaft fokussiert daher auf Unternehmen, die digitale Transformation in den Bereichen Finanzdienstleistung (FinTechs), Regulatorik (RegTechs) und der Immobilienwirtschaft (PropTechs) vorantreiben. "Unsere Investments werden dabei auf einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit fußen", erklären die beiden Geschäftsführer der Helaba Digital, Lucie Haß und Philipp Kaiser. "Wir wollen gemeinsam mit den Startups unsere Geschäfte weiterentwickeln. Neben der Finanzierung bieten wir ihnen Zugang zu unseren Experten und Kundengruppen und teilen mit ihnen die Erfahrungen aus relevanten Einheiten der Bank." Vorgesehen sind Investitionen vornehmlich in der Wachstumsphase, Investitionen in der Frühphase seien aber auch nicht ausgeschlossen.



Die Beteiligungsgesellschaft ergänzt die digitalen Aktivitäten der Helaba, die sich bereits mit einem Investment am Capnamic Fonds beteiligt und als Platin Sponsor des Tech Quartiers das Startup Ecosystem am Standort Frankfurt ausbaut.



