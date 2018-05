Stuttgart (ots) - Mit Gregor Grimm und Manfred Grosse verantworten ab sofort zwei langjährige BNI-Profis die Regionalleitung in Ingolstadt. Damit übernehmen sie die Verantwortung für die Betreuung der Mitglieder und den weiteren Ausbau der Region für das weltweit größte Unternehmernetzwerk BNI (Business Network International). Aktuell arbeiten 140 Unternehmer in sechs Unternehmergruppen in Ingolstadt zusammen. Mit einem durchaus beeindruckenden Ergebnis: 2017 wurden in den wöchentlich stattfinden Frühstücksmeeting (7 Uhr) 4.000 Empfehlungen ausgesprochen, die zu einem direkten, provisionsfreien Umsatz von über 17 Millionen Euro Umsatz für lokale und regionale Unternehmen in Ingolstadt geführt haben.



"Seit vielen Jahren arbeiten wir sehr erfolgreich mit dem BNI-System. Wir sind vom Nutzen und den nachhaltigen Erfolg für lokale und regionale Unternehmer absolut überzeugt. Daher haben wir uns entschlossen, uns als Franchisepartner noch intensiver in diese Thematik einzubringen. Wir wollen in der Zukunft kreativ mitgestalten und sehen auch großes Potential in der Region Ingolstadt", fassen Gregor Grimm und Manfred Grosse ihre Entscheidung für ihr neues Aufgabengebiet zusammen. Manfred Grosse blickt auf zehn Jahre technischen Außendienst bei der Deutschen Telekom zurück und ist seit 2007 Inhaber der Firma Devenia Communication, einem Unternehmen für Telefonanlagen. Der gelernte Schreinergeselle und Immobilienexperte Gregor Grimm ist seit über 14 Jahren selbständig im Bereich Verkauf und Bewertung von Wohnimmobilien.



Zwtl.: BNI - 211.000 Unternehmer vertrauen auf das weltweit größte Unternehmernetzwerk



BNI wurde 1985 von Unternehmensberater Dr. Ivan Misner in Arcadia (USA) gegründet und ist heute mit über 7.800 Unternehmerteams in über 71 Ländern auf allen 5 Kontinenten präsent. Das erklärte Ziel: Mehr Umsatz durch neue Kontakte und Geschäftsempfehlungen.



