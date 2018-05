Die Societe Generale (SocGen) hat Saint-Gobain nach der Einigung über eine zehnprozentige Beteiligung am Schweizer Bauchemie-Hersteller Sika auf "Hold" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Seitens des Cashflows werde es durch den Deal keine Änderungen geben, schrieb Analyst Manish Beria in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Dividende aus dem Sika-Anteil werde aufgrund der Zinskosten durch die zusätzlichen Schulden wieder vollständig aufgezehrt./ck/la Datum der Analyse: 11.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2018-05-14/12:55

ISIN: FR0000125007