Ein riesiger Meteorit rauscht auf die Erde zu und nur die tierische Gang um Faultier Sid (1.v.l) und Mammut Manni (3.v.l.) kann die Katastrophe noch verhindern. Schuld an dem ganzen Schlamassel ist natürlich der tollpatschige Unglücks-Nager Scrat: Auf der Jagd nach seiner geliebten Nuss wird er direkt ins Weltall katapultiert und bringt alles ins Rollen. Das Animations-Highlight sorgt mit jeder Menge Filmzitaten und Lachern am laufenden Band für beste Unterhaltung! ProSieben zeigt "Ice Age - Kollision voraus!" am Sonntag, 20. Mai 2018, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



