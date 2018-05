Liebe Trader,

Heute früh hat der Kali und Salzhersteller K+S Zahlen zum ersten Quartal dieses Jahres veröffentlicht und teils mit gemischten Unternehmensdaten überrascht. Trotzdem stieg die Aktie nach einem anfänglichen Kursabschlag von drei Prozent am Nachmittag wieder in die Gewinnzone auf. Konzernchef Burkhard Lohr zeigt sich für die Zukunft zuversichtlich, so rechnet der Vorstand mit einem spürbaren Anstieg beim Umsatz und einer deutlichen Steigerung beim bereinigten Konzernergebnis für die kommenden Quartale. Insgesamt sind die Zahlen daher als nicht so schlecht einzustufen, was auch Käufer wieder in die Aktie lockte.

Technisch präsentiert sich das Papier von K+S wieder in einem interessanten Kursbereich, der sich durch mehrere Hochs aus den letzten Jahren definiert und bislang einen Widerstand darstellt. Die positive Resonanz der Marktteilnehmer auf die heute vorgelegten Zahlen könnte im besten Fall zu einem nachhaltigen Ausbruch über den Widerstandsbereich von rund 25,00 Euro führen und zeitgleich ein größeres Kaufsignal aufstellen. Die Chancen hierfür stehen nach technischer Auswertung recht günstig, ein enges Stop-Management bleibt aber unerlässlich.

Long-Chance:

Schaffen es Investoren in dem Wertpapier von K+S einen nachhaltigen Ausbruch über die Jahreshochs von 25,00 Euro zu vollziehen, so könnte die Aktie bis in den Bereich von zunächst 26,78 Euro weiterziehen. Spätestens auf dem Niveau von 27,80 Euro dürfte sich jedoch größerer Konsolidierungsbedarf breitmachen und Abgaben nach sich ziehen. Bis dahin können Anleger über entsprechende Call-Scheine auf den bevorstehenden Kursanstieg setzen und hierbei eine schöne Rendite abstauben. Ein vernünftiger Stop bei einem baldigen Long-Einstieg ist noch unterhalb von 23,65 Euro anzusiedeln. Das Gegenszenario sieht hingegen einen Verbleib der K+S-Aktie unter dem Niveau von 25,00 Euro vor, wodurch sich über die nächsten Wochen eine Seitwärtskonsolidierung einstellen könnte. Im Falle eines Rücksetzers unter das Niveau von mindestens 22,80 Euro müssen hingegen kurzfristige Verluste auf rund 22,00 Euro einkalkuliert werden. Im Zuge dessen, könnte es sogar noch auf die Marke von 21,62 Euro abwärts gehen, bevor wieder steigende Notierungen einsetzen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 25,00 Euro

Kursziel: 26,78 / 27,80 Euro

Stop: < 23,65 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,35 Euro

Zeithorizont: 4 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



K+S AG; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 24,78 Euro; 13:10 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

