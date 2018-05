Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kering von 525 auf 480 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das neue Ziel spiegele die Abspaltung des Anteils von 70 Prozent an Puma zum 16 Mai wider, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe als nun reiner Anbieter von Luxuswaren ihr Topwert innerhalb des Sektors./mf/la Datum der Analyse: 14.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0083 2018-05-14/14:12

ISIN: FR0000121485