Am 17. Dezember 2017 war es soweit… Die Bitcoin-Blase platzte "ohne" Vorwarnung. Viele waren kurz vorher noch hoffnungsvoll und enthusiastisch auf den fahrenden Zug aufgesprungen. Sie alle hatten eines gemeinsam. Die Hoffnung auf schnelle und hohe Gewinne. "Der vermeintlich sichere & Rentabilität versprechende Hafen Bitcoin (USD) wurde angesteuert. Die für diesen Zweck oftmals gesuchten Edelmetalle wie Gold und Silber hatten für viele schon ausgedient. Seither ging es dann nachhaltig bergab. Rasant und schmerzlich. Man erinnerte sich an den Neuen Markt und die New Economy Blase Anfang des Jahrtausends. Bitcoin (USD) und Nemax 50: Im verhältnismäßigen Chartbild eine Korrelation von nahezu 1:1. Die Geschichte wiederholt sich also doch immer wieder. So auch am Kapitalmarkt und in den Verhaltensmustern der Anleger", sagt Martin Utschneider, Abteilungsdirektor Technische Kapitalmarktanalyse bei der Privatbank Donner & Reuschel.

