Der Kochbox-Versender hat vor allem dank guter Geschäfte in den USA seinen Umsatz um weitere 44 Prozent auf fast 296 Mio. Euro steigern können. Für einen Gewinn für das Berliner Unternehmen reichte dies unter dem Strich aber noch nicht! Im vierten Quartal soll operativ die Gewinnschwelle geknackt werden, so der Vorstand am Montag. Den Kundenstamm hat der Kochzutatenlieferant um 62 Prozent auf 1,88 Millionen ausweiten können. In der lokalen Währung hätte der Zuwachs sogar 60 Prozent betragen, doch die Währungseinflüsse schmälerten den Gewinn etwas. HelloFresh ist schwerpunktmäßig in erster Linie in den USA vertreten.

Gewinnschwelle rückt näher

Der Börsenneuling ist erst seit Anfang November 2017 an der Börse und erlebte den ersten Monaten einen deutlichen Wertzuwachs von 10,60 auf 14,88 Euro. Mitte März kippte jedoch die Stimmung der Investoren und drückte die Kursnotierungen zeitweise auf die 200-Tage-Durchschnittslinie um 11,17 ...

