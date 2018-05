Das deutsche Aktienbarometer DAX ist ruhig in die Woche gestartet und gönnt sich nach dem Kursanstieg von rund 1.200 Punkten in den letzten Wochen eine Pause. Mit der Ruhe könnte es in Anbetracht der anstehenden Bilanzen aber bald vorbei sein. Welche Themen beschäftigen die Anleger zum Wochenstart - die Antworten hat Derivate-Experte Volker Meinel von der BNP Paribas parat.