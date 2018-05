Es ist mal wieder die Politik, die in diesen Tagen die Themen setzt. Doch, durchaus ein wenig erstaunlich, gehen Anleger sehr gelassen mit der Aufkündigung des Atomdeals oder auch der Situation in Italien um. Weshalb ist das eigentlich so? Wo lauern aktuell die größten Risiken und Chancen für Anleger? Uwe Burkert, Chefvolkswirt der LBBW, bei Börse Stuttgart TV.