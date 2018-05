München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Nach dem großen Erfolg der achten Staffel der preisgekrönten Comedyserie Pastewka bei Prime Video startete der Dreh zur neuen Staffel des Prime Originals in Köln.



- Die gesamte Originalbesetzung rund um Bastian Pastewka ist wieder mit dabei.



- Prime-Mitglieder können bereits alle vorherigen Staffeln der mit vier deutschen Comedypreisen, einem Jupiter Award und zwei Rose d'Or ausgezeichneten Serie unbegrenzt streamen



Die Kult-Comedy Pastewka startet weiter durch bei Amazon Prime Video: Die achte Staffel feierte das beste Startwochenende aller Zeiten einer Comedyserie bei Prime Video in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Jetzt haben die Dreharbeiten zur neunten Staffel des Erfolgsformats begonnen. Die neuen Episoden werden wieder in der Pastewka-Heimat Köln spielen, gedreht wird voraussichtlich bis Ende Juli. Für Fans die perfekte Chance, sich die Wartezeit bis zum Start der neuen Staffel mit den acht Vorgängerstaffeln zu vertreiben, Prime-Mitglieder können alle Folgen bei Deutschlands beliebtestem Video-Streaming-Service Prime Video ansehen.



In der neuen Pastewka-Staffel buhlt Bastian um seine Ex-Freundin Anne, er braucht dringend einen neuen Job - und er will Patenonkel werden. Doch die frisch gebackenen Eltern Hagen und Svenja sind von Bastians Absichten nicht überzeugt. Erneut ist das Stamm-Ensemble inklusive Bastian Pastewka als Bastian Pastewka, Sonsee Neu (Wilsberg, Tatort München) als seine Ex-Freundin Anne, Matthias Matschke (Professor T., Polizeiruf 110) als Bastians Halbbruder Hagen, Bettina Lamprecht (Südstadt, Bettys Diagnose) als ungeliebte Nachbarin und Schwägerin Svenja Bruck, Cristina do Rego (Unter Gaunern, Rockstars zähmt man nicht) als Hagens Tochter Kim, Dietrich Hollinderbäumer (heute-show, Das Pubertier) als Volker Pastewka und Sabine Vitua (Axolotl Overkill, Frauenherzen) als Bastians Managerin Regine Holl mit dabei. Neu in der Pastewka-Familie: "Baby-Bruck" und ein Arzt, dem keine Frau vertraut.



"Keine Atempause: Pastewka geht in die neunte Staffel und wir machen genau da weiter, wo wir gerade erst aufgehört haben: im Chaos! Auch in unserer kommenden Staffel spinnen wir die Geschichten der seltsamen Pastewkas in zehn neuen Folgen und mit unfassbar vielen Überraschungsgästen weiter. Pastewka 9 - demnächst bei Prime Video, der neuen Heimat aller Pastewkas und Brucks und Leyferts, von Regine und natürlich der kleinen Mafalda! You are Onkel! Viel Spaß!", sagt Bastian Pastewka.



"Die achte Staffel hat bei uns Rekorde gebrochen und Fans und Neueinsteiger begeistert", sagt Dr. Christoph Schneider, Geschäftsführer von Prime Video Deutschland. "Wir freuen uns sehr, dass Pastewka zu unserer Prime Originals Familie gehört und sind schon sehr gespannt, wie sich Bastian Pastewka als Onkel schlagen wird."



Tobi Baumann, Geschäftsführer Brainpool Pictures: "Wir können es kaum erwarten, nach der furiosen Rückkehr mit Staffel acht die Geschichte um Bastian und sein Leben hinter den Kulissen des Showgeschäfts weiter zu erzählen. Dann gibt es noch mehr Turbulenzen und einen häufig sogar vollständig bekleideten Hauptdarsteller."



Prime-Mitglieder können die ersten acht Staffeln der Serie über die Prime Video-App auf Smart-TVs, mobilen Geräten, Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV und Online streamen. Prime-Mitglieder können alle Folgen bei Prime Video auf ihre Mobilgeräte und Tablets downloaden und offline ohne zusätzliche Kosten unterwegs anschauen.



Die neunte Staffel Pastewka ist ein Prime Original, produziert von Brainpool Pictures im Auftrag von Minestrone TV. Bastian Pastewka und Sascha Albrecht sind Autoren der Serie, die unter der Regie von Tobi Baumann und Erik Haffner gedreht wird.



Weitere Informationen zu Prime Video finden Sie unter www.amazon.de/av-factsheet und www.amazon.de/primevideo.



OTS: Amazon.de newsroom: http://www.presseportal.de/nr/8337 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_8337.rss2



Pressekontakt: Amazon Deutschland Services GmbH Public Relations Marcel-Breuer-Str. 12 80807 München Telefon: 089 35803-530 Telefax: 089 35803-481 E-Mail: presseanfragen@amazon.de