Beim Dow Jones sehen wir momentan die längste Gewinnserie seit November letzten Jahres. Die vergangenen sieben Handelstage beendete der amerikanische Leitindex nun bereits im Plus. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Außerdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.