Liebe Trader,

Der Kochbox-Versender HelloFresh hat vor allem dank guter Geschäfte in den USA seinen Umsatz um weitere 44 Prozent auf fast 296 Mio. Euro steigern können. Für einen Gewinn für das Berliner Unternehmen reichte dies unter dem Strich aber noch nicht! Im vierten Quartal soll operativ die Gewinnschwelle geknackt werden, so der Vorstand am Montag. Den Kundenstamm hat der Kochzutatenlieferant um 62 Prozent auf 1,88 Millionen ausweiten können. In der lokalen Währung hätte der Zuwachs sogar 60 Prozent betragen, doch die Währungseinflüsse schmälerten den Gewinn etwas. HelloFresh ist schwerpunktmäßig in erster Linie in den USA vertreten.

Der Börsenneuling ist erst seit Anfang November 2017 an der Börse und erlebte den ersten Monaten einen deutlichen Wertzuwachs von 10,60 auf 14,88 Euro. Mitte März kippte jedoch die Stimmung der Investoren und drückte die Kursnotierungen zeitweise auf die 200-Tage-Durchschnittslinie um 11,17 Euro abwärts. Von diesem Niveau konnte sich die Aktie im heutigen Handel aber mit einem dynamischen Ausbruch zur Oberseite lösen und zugleich an den 50-Tage-Durchschnitt zulegen. Trotzdem dominiert kurzfristig noch ein seit Mitte März bestehender Abwärtstrend das Kursgeschehen, die Chancen auf eine weitere Erholung stehen bei den vorgelegten Daten in den kommenden Monaten jedoch recht günstig und können für ein Long-Engagement durchaus herangezogen werden.

Long-Chance:

Investoren, die ebenfalls an die Erfolgsgeschichte des Essenslieferanten glauben, können über ein entsprechendes Long-Papier an der zukünftigen Erfolgsgeschichte partizipieren und zunächst auf einen Kursanstieg an rund 13,00 Euro setzten. Darüber dürfte sich das Wertpapier bis in den Bereich der Jahreshochs von 14,88 Euro herantasten und macht ein Long-Investment selbst vom aktuellen Kursniveau durchaus attraktiv. Ein großer Vorteil bei dem noch recht günstigen Aktienpreis, ist die Möglichkeit einer sehr engen Absicherung. Diese sollte noch knapp unterhalb von 11,17 Euro angesetzt werden. Der Anlagehorizont kann aber auch einige Wochen in Anspruch nehmen! Fällt das Papier unerwartet unter dieses Niveau zurück, dürften sich schleichende Abgaben auf 9,50 Euro einstellen, womöglich sogar noch auf die Jahrestiefs aus 2017 bei 8,80 Euro. In diesem Zusammenhang würde sich der aktuelle Abwärtstrend weiter in die Länge ziehen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 12,22 Euro

Kursziel: 13,00 / 14,88 Euro

Stop: < 11,15 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,07 Euro

Zeithorizont: 1 - 2 Monate

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



HelloFresh SE; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 12,22 Euro; 15:40 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.