Übergeordnet bewegte sich das Wertpapier, nach dem Jahreshoch von 6,32 Euro Anfang Januar, in einer Abwärtsbewegung bis auf ein Jahrestief im April bei 4,90 Euro. Danach konnte sich der Fußballverein fangen - es geht seitdem sogar steil bergauf, erst über den EMA 50, dann in der heutigen Tageskerze kurzfristig über den EMA 200 bei 6,00 Euro! Aktuell notiert die Aktie bei 5,90 Euro. Derzeitigen Medienberichten zufolge geht es dem BVB ebenfalls nicht schlecht. Die Qualifikation für die Championsleague ist gerade so gelungen und es stehen große Spielerwechsel für die kommende Saison an!

Long-Chance:

Aufgrund von vielversprechender Information und charttechnischer Zufriedenheit, können Kursziele zunächst bei den Jahreshochs von 6,32 Euro angestrebt werden. Darüber hinaus könnten sogar neue Maßstäbe für 2018 gesetzt werden! Eine Verlustbegrenzung ist aber noch knapp unter den jüngsten Verlaufstiefs bei 5,55 Euro anzusetzen. Sollte ein Rücksetzer unter das Stop-Niveau in Kraft treten, müssen Anleger der BVB-Aktie mit weiteren Verlusten bis auf glatte 5,00 Euro - darunter hinweg sogar bis auf die Jahrestiefs bei 4,90 Euro rechnen.

Einstieg per Market-Buy-Order: 5,90 Euro

Kursziel: 6,35 / 6,50 Euro

Stop: 5,55 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,35 Euro

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

Wochenchart:

Tageschart:

Borussia Dortmund AG; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 5,86 Euro; 15:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

