Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2018 (HGB, testiert) DGAP-Ad-hoc: SM Wirtschaftsberatungs AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2018 (HGB, testiert) 14.05.2018 / 16:05 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Sindelfingen, den 14. Mai 2018 Ad-hoc-Meldung Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2018 (HGB, testiert) Die SM Wirtschaftsberatungs AG freut sich über einen erfolgreichen Start des gesamten Unternehmens in das Geschäftsjahr 2018, zu dem die im vergangenen Geschäftsjahr neu übernommenen Unternehmensbeteiligungen, nämlich die SM Capital AG (Anteil 93,2%) und SM Domestic Property AG (Anteil 94,8%) ganz erheblich beigetragen haben. Diese zwei neuen Tochterunternehmen haben mit ihren Gewinnbeiträgen, die sich aus der Abwicklung der im Schlussquartal des Geschäftsjahres 2017 abgeschlossenen Immobilienverkaufstransaktionen ergeben, den Unternehmenserfolg der SM Wirtschaftsberatungs AG im ersten Quartal 2018 ganz wesentlich geprägt und weisen addiert einen Gewinn der aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von mehr als 2,3 Mio. Euro aus. Da eine Konsolidierung aller Tochtergesellschaften der SM Wirtschaftsberatungs AG im Rahmen der Konzernkonsolidierung der gemeinsamen Konzernmuttergesellschaft RCM Beteiligungs AG erfolgt, entfällt ein auf der Ebene der SM Wirtschaftsberatungs AG zu schaffender Konzernkonsolidierungskreis. Da im weiteren Geschäftsjahresverlauf mit diesen neuen Tochterunternehmen jedoch der Abschluss von Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträgen vorgesehen ist, wird dann auch eine direkte Zurechnung der von diesen Tochtergesellschaften vor Steuer erzielten Gewinnbeiträgen innerhalb der SM Wirtschaftsberatungs AG erfolgen. Die SM Wirtschaftsberatungs AG veröffentlicht daher aus Gründen der Vergleichbarkeit schon jetzt bis zum Abschluss dieser Verträge zu den jeweiligen Quartalsstichpunkten die Höhe der in die Bilanz der SM Wirtschaftsberatungs AG noch einfließenden Gewinnbeiträge dieser Tochtergesellschaften. So haben neben der SM Wirtschaftsberatungs AG, die in den ersten drei Monaten ein Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von - TEUR 366 (Vorjahresquartal +TEUR 45) ausweist, die SM Capital AG einen Gewinn aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR 1.380 (Vorjahresquartal +TEUR 1) und die SM Domestic Property AG einen Gewinn aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von + TEUR 954 (Vorjahresquartal + TEUR 25) erzielt. Die SM Beteiligungs AG, an der die SM Wirtschaftsberatungs AG schon bisher zu 94,4 % beteiligt ist und deren Geschäftszahlen auch zukünftig separat ausgewiesen werden, hat das erste Quartal des Geschäftsjahres mit einer erfreulichen Gewinnsteigerung abgeschlossen und weist als Gewinn aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zum 31.3.2018 TEUR 176 (Vorjahresperiode TEUR 87) aus. SM Wirtschaftsberatungs AG Der Vorstand Disclaimer: Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der SM Wirtschaftsberatungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der SM Wirtschaftsberatungs AG dar. Die Aktien der SM Wirtschaftsberatungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons '(wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. 