Dank nachlassender Spannungen im Handelskonflikt der USA mit China bleibt die Wall Street am Montag auf dem Vormarsch. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um ein halbes Prozent auf 24 954,46 Punkte. Nach einer starken Vorwoche steuert er damit schon auf den achten positiven Handelstag in Folge zu.

Händlern zufolge wird das Angebot von US-Präsident Donald Trump, bei der Rettung des chinesischen Smartphone-Herstellers ZTE zu helfen, als Zeichen der Entspannung im Handelsstreit der beiden größten Volkswirtschaften gewertet. Auch aus China scheint es parallel beschwichtigende Signale zu geben: Kreisen zufolge sind die dortigen Kartellwächter dazu bereit, die auf Eis gelegte Prüfung der geplanten Übernahme des Chipkonzerns NXP durch seinen Konkurrenten Qualcomm wieder aufzunehmen.

Vor diesem Hintergrund ging es zu Wochenbeginn auch für den breit gefassten S&P 500 weiter nach oben - in seinem Fall um 0,47 Prozent auf 2740,43 Zähler. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 , der am Freitag noch zur Schwäche geneigt hatte, rückte am Montag um 0,59 Prozent auf 6993,495 Punkte vor./tih/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

