FRANKFURT (Dow Jones)--Bei der geplanten Übernahme des spanischen Mautstraßenbetreibers Abertis haben die künftigen Eigentümer - Atlantia, Actividades des Construccion y Servicios (ACS) sowie deren Tochter Hochtief - eine weitere Hürde genommen. Die Kaufofferte, die Hochtief den Abertis-Aktionären unterbreitet hat, ist erfolgreich. 78,79 Prozent des Abertis-Kapitals wurden dem Essener Baukonzern bis zum Ablauf der Frist am Dienstag vergangener Woche angedient, teilte die spanische Börsenaufsicht CNMV mit.

Die Übernahme der Abertis-Aktien durch Hochtief ist der erste Teil eines komplexen Deals, auf den sich alle Beteiligten vor etwa acht Wochen verständigt hatten, um eine teure Bieterschlacht um den Mautstraßenbetreiber zu vermeiden. Hochtief wird die Abertis-Aktien dazu anschließend in eine Holdinggesellschaft einbringen, bei der Atlantia mit 50 Prozent plus einer Aktie das Sagen haben wird. ACS bekommt 30 Prozent und seine Essener Tochter Hochtief 20 Prozent minus 1 Aktie. Überdies beteiligt sich Atlantia ebenfalls an Hochtief.

Damit der komplette Deal am Ende über die Bühne gehen kann, müssen ihn verschiedene Stellen nun noch billigen. Hochtief-Chef Marcelino Fernandez Verdes rechnet mit einem Abschluss des kompletten Vorhabens erst im dritten Quartal.

May 14, 2018 09:45 ET (13:45 GMT)

