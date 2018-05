Die börsennotierten Unternehmen in Deutschland schütten in diesem Jahr so viel aus wie noch nie zuvor. Und davon können Anleger natürlich profitieren. Wer schüttet am meisten aus, wo gehen Anleger leer aus? Und verzeichnen Dividendenwerte auch automatisch eine bessere Kursentwicklung? Antworten von Markus Zeiß, Fondsmanager bei der LBBW Asset Management, im Gespräch mit Börse Stuttgart TV.